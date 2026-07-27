Иммунолог Зиновьева рассказала, какие цветы нельзя дарить аллергикам

Летний букет, который выглядит красиво, может стать причиной насморка, кашля и даже удушья. Опасность представляют не только полевые цветы, но и привычные лилии, ромашки и хризантемы, которые можно купить в магазине.
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