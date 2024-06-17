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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о Баркове: «Игрока не просто так делают капитаном! Он замечательный сезон проводит»

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли. – Как оцените игру Александра Баркова? – Капитан команды.

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