Вратарь испанского «Вильярреала» Петер Гулачи пропустил матч Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1) из-за вооруженного ограбления дома.
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