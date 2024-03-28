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Юным жителям Воскресенска вручили первые паспорта

Юным жителям Воскресенска вручили первые паспорта

Торжественная церемония вручения первых паспортов юным гражданам России прошла в Воскресенске. Вместе с главным документом ребята получили именные поздравления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и памятные подарки.

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