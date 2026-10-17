Обычная гигиеническая процедура в кресле стоматолога обернулась для 48-летнего жителя столицы экстренной операцией на открытом сердце.
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