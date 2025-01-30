Сотни инвесторов погорели на вложениях в бизнес по аренде морских контейнеров

Частные инвесторы из разных городов страны требуют от предпринимателя Романа Галактионова вернуть им деньги, которые они вложили в его проект по сдаче в аренду морских контейнеров, рассказали «Известиям» пострадавшие.
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