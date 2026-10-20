В Неклиновском районе Ростовской области после падения фрагментов беспилотников подготовили к ремонту кровли семи многоквартирных домов: на зданиях уже смонтировано временное покрытие, восстановлены дымоходы и подключён газ, а на пяти адресах началу работ мешают неурегулированные вопросы управления жильём.