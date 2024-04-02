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«Когда Валера финансово это сможет скомпоновать», – 55-летняя Татьяна Буланова хочет ребенка от молодого мужа

«Когда Валера финансово это сможет скомпоновать», – 55-летняя Татьяна Буланова хочет ребенка от молодого мужа

В марте Татьяна Буланова отпраздновала свой 55-летний юбилей. Несмотря на свой немолодой возраст, артистка вновь хочет стать матерью.

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