Как семечки: В России пригрозили сбивать польские истребители над Украиной

Alex Nемо

Например "случайно" бабахнуть по нефтепроводу с газовой трубой на территории уркаины, которые пока ещё работают. На Балтике с трубопроводами вооще кошмар творится и норвежские трубы тоже не представляет особой сложности продырявить по образцу Северных потоков, благо средства имеются. Да и танкера для ЕС через третьи руки притормзить не помешает... Вообще не понятно почему российские энергоносители поступают в ЕС до сих пор, дружбонародность мешает, или чьи-то корыстные интересы перевешивают интересы государства?