Польские средства ПВО не смогут помочь Украине, сказал НСН Айтеч Бижев. В Польше нет достаточного количества обученных пилотов и самолетов для помощи Киеву в отражении российских атак, заявил в беседе с НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Как семечки: В России пригрозили сбивать польские истребители над Украиной
Комментарии
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Alex Nемо
Например "случайно" бабахнуть по нефтепроводу с газовой трубой на территории уркаины, которые пока ещё работают. На Балтике с трубопроводами вооще кошмар творится и норвежские трубы тоже не представляет особой сложности продырявить по образцу Северных потоков, благо средства имеются. Да и танкера для ЕС через третьи руки притормзить не помешает... Вообще не понятно почему российские энергоносители поступают в ЕС до сих пор, дружбонародность мешает, или чьи-то корыстные интересы перевешивают интересы государства?
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1 м.
Gennady Sokolovsky
"В России пригрозили сбивать польские истребители над Украиной" Как уже ЗАИПАЛИ глаголы будущего времени... СБИВАТЬ НАДО, а не "может собьём, а"....
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1 м.
Misha Glusch
слава богу, что них все так уево, а у нас хорошо
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1 м.
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