Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Как семечки: В России пригрозили сбивать польские истребители над Украиной

Как семечки: В России пригрозили сбивать польские истребители над Украиной

Польские средства ПВО не смогут помочь Украине, сказал НСН Айтеч Бижев. В Польше нет достаточного количества обученных пилотов и самолетов для помощи Киеву в отражении российских атак, заявил в беседе с НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

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Комментарии
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Alex Nемо
Например &quot;случайно&quot; бабахнуть по нефтепроводу с газовой трубой на территории уркаины, которые пока ещё работают. На Балтике с трубопроводами вооще кошмар творится и норвежские трубы тоже не представляет особой сложности продырявить по образцу Северных потоков, благо средства имеются. Да и танкера для ЕС через третьи руки притормзить не помешает... Вообще не понятно почему российские энергоносители поступают в ЕС до сих пор, дружбонародность мешает, или чьи-то корыстные интересы перевешивают интересы государства?
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1 м.
Gennady Sokolovsky
&quot;В России пригрозили сбивать польские истребители над Украиной&quot; Как уже ЗАИПАЛИ глаголы будущего времени... СБИВАТЬ НАДО, а не &quot;может собьём, а&quot;....
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1 м.
Misha Glusch
слава богу, что них все так уево, а у нас хорошо
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1 м.