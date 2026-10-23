Фрунзенский районный суд Владимира обязал управляющую организацию выплатить 150 тысяч рублей компенсации морального вреда мужчине, который в сентябре 2024 года повредил ногу из-за дефекта асфальта перед входом в дом и до сих пор продолжает лечение.