Деградация...

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Комментарии
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Алексей Тан
СМИ ТВ... должны быть НАЦЫОЛИЗИРОВАНЫ!!! и там должны работать.... только коренные жители России... а не как сейчас, где все СМИ ТВ, проявляются только рожами инородцев... их ещё называют... паразитами и &quot;продавшие &quot; первородство своё... за чечевичную похлёбку... и эти иудее-армяне и их подстилки... уже порядком НАДОЕЛИ!.
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
👋👏👋👏👋👏
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10 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Да нет у нас министерства культуры, оно давно стало министерством бескультурья. Поэтому скоро люди перестанут покупать телевизоры и ходить на концерты крашеных петухов в оборванных штанах.
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10 час.

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