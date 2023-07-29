Деградация...

Алексей Тан

СМИ ТВ... должны быть НАЦЫОЛИЗИРОВАНЫ!!! и там должны работать.... только коренные жители России... а не как сейчас, где все СМИ ТВ, проявляются только рожами инородцев... их ещё называют... паразитами и "продавшие " первородство своё... за чечевичную похлёбку... и эти иудее-армяне и их подстилки... уже порядком НАДОЕЛИ!.