Председателем СК России дано поручение после телесюжета на тему расследования уголовного дела по факту причинения смерти мужчине в Москве

В эфире федерального телеканала сообщалось, что вдова погибшего в результате нападения в Москве столичного скульптора не согласна с результатами расследования обстоятельств смерти супруга, в том числе квалификацией действий фигуранта.
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