В Алтайском крае лидера отделения «Единой России» арестовали после обвинений в совращении старшеклассника

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю сообщают о том, что по информации, опубликованной в телеграм-канале «Осторожно Новости», в Алтайском крае произошёл резонансный случай: лидера местного отделения «Единой России» арестовали по обвинению в совращении старшеклассника.