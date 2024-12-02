Вот и народные приметы на 2 декабря (Авдеев день, кстати) рекомендуют не шарахаться по делам, а провести день дома — очень тихий, очень семейный и очень для себя.
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Вот и народные приметы на 2 декабря (Авдеев день, кстати) рекомендуют не шарахаться по делам, а провести день дома — очень тихий, очень семейный и очень для себя.