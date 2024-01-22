Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Власти США рекомендуют проверить больше самолетов Boeing 737 после инцидента с MAX 9

Федеральное управление гражданской авиации США рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверять дверные заглушки, чтобы убедиться, что они надежно закреплены после того, как некоторые операторы сообщили о неустановленных проблемах с болтами во время проверок.

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