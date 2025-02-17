Россия расправила плечи. Кедми: На очереди после Украины - страны, которые сейчас провоцируют Москву

Военно-политический эксперт Яков Кедми выдал грозное предупреждение тем странам, которые сейчас провоцируют Москву, самонадеянно считая, что не будет "ответки".
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