Во Владивостоке поймали нелегалов с фальшивыми документами

Во Владивостоке продолжаются рейды по нелегальным мигрантам. С начала июля, сотрудниками было задержано 19 иностранных граждан по подозрению в использовании фальшивых документов, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.
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