Во Владивостоке поймали нелегалов с фальшивыми документами

Во Владивостоке продолжаются рейды по нелегальным мигрантам. С начала июля, сотрудниками было задержано 19 иностранных граждан по подозрению в использовании фальшивых документов, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.