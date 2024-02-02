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Мурашко: российские лекарства смогут заменить зарубежные

Россия имеет большие компетенции в фармацевтике, если зарубежная компания поступит не по-партнерски, то будет приниматься решение о запуске собственного производства аналогичного товара, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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