Растянуть силы русских. НАТО отправило на помощь режиму 340 тысяч солдат, авиацию и флот, но Россия подготовила им "жаркий приём"

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В конце декабря мы писали о том, что НАТО в январе начинает полугодовые (крупнейшие) военные учения, Nordic Response, и объяснили, где, как, когда они их будут проводить и как Россия будет купировать риски.
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