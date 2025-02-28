Дмитрий Спивак: Великобритания сокращает зарубежную помощь до минимума

Почему премьер-министр Стармер осуществит наибольшее сокращение зарубежной помощи Великобритании? Какие последствия могут возникнуть из-за решения сократить бюджет помощи, включая финансирование программ изменения климата и гуманитарной помощи? Как Украина связана с решением премьер-министра о сокращении помощи? Британский премьер Стармер осуществит наибольшее сокращение зарубежной помощи Великобритании в истории.
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