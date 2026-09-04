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FiNE NEWS

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В России объяснили цель удара по зданию СБУ в центре Киева

В России прокомментировали удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева, который был нанесён в ответ на террористические действия, сообщили представители российской стороны.

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