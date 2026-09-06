Российская армия поразила объекты инфраструктуры ВСУ и склады с дронами

Российские войска продолжают атаки по целям на территории Украины. Как сообщается в сводке Минобороны, за прошедшие сутки ВС РФ поразили используемые украинской армией объекты транспортно-логистической инфраструктуры, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним.