«Плачу 1000 за аренду лопаты» : жители Красной Поляны под Сочи пытаются расчистить улицы от метрового слоя снега

«Плачу 1000 за аренду лопаты» : жители Красной Поляны под Сочи пытаются расчистить улицы от метрового слоя снегаПока ливень минувшей ночью затапливал Сочи, в горном поселке Красная Поляна свирепствовал настоящий буран.
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