БлокнотРУ Зеленский больше ничего не решает Американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что Владимир Зеленский уже не играет роли, а дальнейшую судьбу Украины теперь решат лидеры России и США.
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