В калужских больницах с подозрением на инсульт оказались 3,7 тысячи человек

В больницы региона с подозрением на инсульт за семь месяцев были доставлены 3 701 человек. Чаще всего данное заболевание наблюдают у пациентов в возрасте от 40 до 45 летВ больницы региона с подозрением на инсульт за семь месяцев были доставлены 3 701 человек.