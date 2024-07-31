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Калужские новости

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В калужских больницах с подозрением на инсульт оказались 3,7 тысячи человек

В калужских больницах с подозрением на инсульт оказались 3,7 тысячи человек

В больницы региона с подозрением на инсульт за семь месяцев были доставлены 3 701 человек. Чаще всего данное заболевание наблюдают у пациентов в возрасте от 40 до 45 летВ больницы региона с подозрением на инсульт за семь месяцев были доставлены 3 701 человек.

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