В калужских больницах с подозрением на инсульт оказались 3,7 тысячи человек

В больницы региона с подозрением на инсульт за семь месяцев были доставлены 3 701 человек. Чаще всего данное заболевание наблюдают у пациентов в возрасте от 40 до 45 летВ больницы региона с подозрением на инсульт за семь месяцев были доставлены 3 701 человек.
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