Владимир Соловьев "А мудрый Путин лишь шепчет: “Блииииже бандерлоги, блииииже!” КУДА БЛИЖЕ, ОТ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БЛИЖЕ К КРЕМЛЮ?!

Евгений Мангуш 1. Без Сумской, Харьковской, а особенно Одесской и Николаевской областей полной победы никогда не будет. 2. В Европе живут очень даже неплохо, вот только продукты и некоторый ширпотреб подорожал