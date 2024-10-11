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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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А мудрый Путин лишь шепчет: “Блииииже бандерлоги, блииииже!”

А мудрый Путин лишь шепчет: “Блииииже бандерлоги, блииииже!”

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Западные СМИ во главе с Блумбергом раздувают новости о поражениях западной коалиции на территории Украины.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;А мудрый Путин лишь шепчет: “Блииииже бандерлоги, блииииже!” КУДА БЛИЖЕ, ОТ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БЛИЖЕ К КРЕМЛЮ?!
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7 час.
Евгений Мангуш
1. Без Сумской, Харьковской, а особенно Одесской и Николаевской областей полной победы никогда не будет. 2.  В Европе живут очень даже неплохо, вот только продукты и некоторый ширпотреб подорожал
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7 час.
СимАчка Пушистая
поляки в 1612 вошли в Кремль и в итоге жрали друг друга в прямом смысле. Что толку от взятой Москвы, если находишься в осаде без провианта и воды?
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3 час.

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