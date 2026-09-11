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Царьград

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Миронов предложил увеличить пособия по уходу за детьми до 200%

Миронов предложил увеличить пособия по уходу за детьми до 200%

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает значительно увеличить пособие по уходу за ребенком во время декрета с 40% до 100-200% от зарплаты, в зависимости от числа детей.

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