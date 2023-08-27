Депутат Хамзаев предложил дать банкам новые полномочия для борьбы с мошенниками

Член комитета Госдуарственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что для успешной борьбы с мошенниками в сфере банкинга в России необходимо сменить законодательный подход к этой проблеме.
Член комитета Госдуарственной думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что для успешной борьбы с мошенниками в сфере банкинга в России необходимо сменить законодательный подход к этой проблеме.
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