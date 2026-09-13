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Царьград

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Роскачество разъяснило значение индексов «Е» в продуктах

Роскачество разъяснило значение индексов «Е» в продуктах

Директор исследований Роскачества Лилия Котельникова объяснила, что длинный список ингредиентов и индекс «Е» не всегда говорят о вреде.

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