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Два месяца в коме: состояние Тиграна Кеосаяна остаётся критическим

Два месяца в коме: состояние Тиграна Кеосаяна остаётся критическим

Два месяца в коме: состояние Тиграна Кеосаяна остаётся критическим Ирина ВальковаУже более двух месяцев продолжается тяжёлая борьба за жизнь известного российского режиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

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