Politico: Мерц продолжает цепляться за власть вопреки низким рейтингам

Канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает цепляться за власть вопреки низким рейтингам. Об этом 17 сентября написало издание Politico.
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