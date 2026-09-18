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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ираола о Барколя: «Чем больше он будет играть, тем лучше будет становиться. Брэдли в хорошей форме, но всем новичкам из других лиг требуется время на адаптацию к АПЛ»

Главный тренер « Ливерпуля » Андони Ираола ответил на вопрос о том, полностью ли адаптировался к команде новичок Брэдли Барколя .

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