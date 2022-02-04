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Российское посольство в США, комментируя «секретный» план РФ о «вторжении» на Украину, напомнило о «пробирке Пауэлла»

Российское посольство в США, комментируя «секретный» план РФ о «вторжении» на Украину, напомнило о «пробирке Пауэлла»

Посольство России в США не удивил «новый креативный сценарий» о якобы готовящейся операции Москвы по оправданию «вторжения» на территорию Украины.

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