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РБК СТИЛЬ

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Как Школа Званцевой стала лабораторией модернизма

Как Школа Званцевой стала лабораторией модернизма

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» — это первое большое исследование званцевской школы, одной из самых популярных художественных студий дореволюционной России, основанной ученицей Ильи Репина Елизаветой Званцевой.

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