Как Школа Званцевой стала лабораторией модернизма

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» — это первое большое исследование званцевской школы, одной из самых популярных художественных студий дореволюционной России, основанной ученицей Ильи Репина Елизаветой Званцевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии