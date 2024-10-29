Петербуржцы сэкономили на поездках по ЕКП 625 миллионов рублей

В городе продолжает действовать скидка до 25 рублей С января жители и гости Петербурга, которые пользуются для оплаты поездок в городском транспорте Единой картой петербуржца (ЕКП), сэкономили около 625 миллионов рублей.
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