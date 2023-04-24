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Тен Хаг не позволит «Ман Сити» сделать требл: «МЮ» отдаст все силы в финале Кубка. Болельщики могут на нас положиться»

Тен Хаг не позволит «Ман Сити» сделать требл: «МЮ» отдаст все силы в финале Кубка. Болельщики могут на нас положиться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался в преддверии финала Кубка Англии против «горожан», который пройдет 3 июня.

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