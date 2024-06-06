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Воронежские новости

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Воронежцы разных профессий прочли стихотворение Пушкина к юбилейной дате

Воронежцы разных профессий прочли стихотворение Пушкина к юбилейной дате

6 июня 2024 года исполняется 225 лет со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого прекрасного события «Воронежские новости» попросили людей разных профессий прочитать одно из самых знаменитых стихотворений великого русского поэта - «Я помню чудное мгновенье».

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