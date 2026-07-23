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OPEC+ Set to Raise Output Again—Even as Members Can't Pump It

OPEC+ is expected to approve another production target increase when eight key producers meet on August 2, extending a months-long campaign to unwind voluntary supply cuts that have existed largely on paper since the Iran war upended Gulf exports.

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