Ученые нашли способ очищения от "клеток-зомби", ускоряющих старение

Ученые сделали важный шаг в борьбе со старением организма. Исследователи выяснили, почему с возрастом в теле накапливаются так называемые клетки-зомби, и нашли способ помочь иммунной системе быстрее их уничтожать.
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