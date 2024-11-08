Видео с места пожара на 5-й Советской улице, 24/31 При пожаре 1 человек погиб, еще четверо пострадали.
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Видео с места пожара на 5-й Советской улице, 24/31 При пожаре 1 человек погиб, еще четверо пострадали.