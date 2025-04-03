Юрист Рыбакова: за работу на майских праздниках могут заплатить больше

Граждане могут получить повышенную оплату за работу в майские праздники.Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова рассказала, что граждане могут получить повышенную оплату за работу в майские праздники.