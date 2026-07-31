В Рязани на трех улицах горячую воду отключат до 31 августа

Отключение горячей воды затронет дома на улицах Новосёлов, Шереметьевская и Васильевская.В Рязани продлили срок отключения горячей воды до 31 августа из-за необходимости увеличить срок проведения ремонта участка трубопроводов, идущих от котельной по адресу Новосёлов, 53а.
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