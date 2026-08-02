ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

Почему трёхлетняя война не изменила Ближний Восток

Почему трёхлетняя война не изменила Ближний Восток

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Американский политолог, ведущий специалист по странам Персидского залива, профессор Техасского университета A&M Грегори Гоуз в своей статье для журнала Foreign Affairs подводит итоги трёхлетнего конфликта на Ближнем Востоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии