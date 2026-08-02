Почему трёхлетняя война не изменила Ближний Восток

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Американский политолог, ведущий специалист по странам Персидского залива, профессор Техасского университета A&M Грегори Гоуз в своей статье для журнала Foreign Affairs подводит итоги трёхлетнего конфликта на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии