Слово и дело

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Брутян призналась, что рождение первенца помешало их с Прилучным планам

Брутян призналась, что рождение первенца помешало их с Прилучным планам

Актриса Зепюр Брутян впервые стала мамой несколькими днями ранее. По собственным признаниям знаменитости, она и ее супруг Павел Прилучный ожидали, что малыш появится на свет немного позднее.

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