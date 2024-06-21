Парламент Нидерландов за начало переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии

20 июня в ходе заседания большинство депутатов парламента Нидерландов проголосовал за поддержку формального начала переговоров о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии, находящихся в статусе кандидатов.
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