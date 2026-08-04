Воинские звания: от ВОВ до СВО Военнослужащие Вооружённых сил РФ, как и в любых других армиях мира, подчинены определенной иерархической системе.
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Воинские звания: от ВОВ до СВО Военнослужащие Вооружённых сил РФ, как и в любых других армиях мира, подчинены определенной иерархической системе.
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