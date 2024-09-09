Пополневший и весь помятый: Дмитрий Дибров рядом с молодой женой смотрится нелепо

Недавнее появление Дмитрия Диброва на публике озадачило поклонников. Телеведущий заметно сдал. Зато жена Полина, которая на 30 лет моложе, цветет.
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