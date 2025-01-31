Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса на сайте ФОМ.
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