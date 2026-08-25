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Грузоперевозки ...

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Регистрация ТТН и путевых листов в ЕСУТД Казахстан — пошаговая инструкция 2026 года

Регистрация ТТН и путевых листов в ЕСУТД Казахстан — пошаговая инструкция 2026 года

Оформление ТТН и путевых листов в ЕСУТД стало важной частью работы грузоперевозчиков в Казахстане. При этом в 2026 году правила менялись, поэтому водителям и перевозчикам важно понимать актуальный порядок регистрации, требования к документам и сроки их оформления.

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