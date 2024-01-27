Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

835 подписчиков

Военные коммунальщики Краснодарского края проводят отопительный период в штатном режиме

Военные коммунальщики Краснодарского края проводят отопительный период в штатном режиме

Руководители и специалисты жилищно-коммунальной службы принимают все необходимые меры, способствующие успешному прохождению отопительного периода 2023-2024 годов на эксплуатируемых объектах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх